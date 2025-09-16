Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250916-1-pdnms Verkehrsunfall A 7 Höhe Quickborn

Quickborn / A7 (ots)

Am 16.09.2025 gegen 09.00 Uhr kam es zu einem Alleinunfall von einem LKW auf der A 7, Fahrtrichtung Norden, zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg, der 61 jährige deutsche Fahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen kam der LKW Fahrer aufgrund von Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke. Nach dem Zusammenstoß kippte der LKW auf die Seite und bleib auf dem Standstreifen / rechten Fahrstreifen liegen.

Der Fahrer wurde vorsorglich leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Seit 9 Uhr sind der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr Richtung Norden läuft derzeit ausschließlich über den linken Fahrstreifen, es kommt zu erheblichen Rückstauungen.

Bis die Fahrbahn wieder frei befahrbar ist, wird noch einige Zeit vergehen, der LKW muss durch eine Spezialfirma aufgerichtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell