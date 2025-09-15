Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250915-5-Zeugenaufruf:Feststellung einer Hanfplantage in einem Maisfeld in Padenstedt

Padenstedt/ Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 13.09.2025 wurden durch einen Landwirt zwei Hanfplantagen innerhalb seines Maisfelder vorgefunden.

Samstag Abend wurden Polizeibeamten der Polizeistation Nortorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Landwirt etwa 200-300 Hanfpflanzen innerhalb seines Maisfeldes in der Poststraße in Padenstedt festgestellt hatte. Der Landwirt führte vor der Ernte der Maispflanzen Drohenaufnahmen des Maisfeldes durch und konnte auf den Bildern die Plantage entdecken.

Durch die Polizeibeamten der Station Nortorf und des Kriminaldauerdienstes aus Kiel wurden die Pflanzen geerntet und asserviert.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zu dem genannten Sachverhalt machen kann, wird gebeten sich unter 04321-9450 bei der Kriminalpolizei in Neumünster zu melden.

