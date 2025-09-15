Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20250915-4-Einbruch in einen KFZ-Betrieb sowie anschließender Entwendung eines PKW mit Verfolgungsfahrt in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 10.09.2025 gegen 00:45 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt zwischen dem Fahrzeugführer eines Jeeps und Beamten des PR Rendsburg. Der Jeep war zuvor bei einem Einbruch in einen KFZ Betrieb in der Büsumer Straße in Rendsburg entwendet worden.

Bereits letzten Mittwoch stellte eine Funkstreifenbesatzung des PR Rendsburg in den frühen Morgenstunden einen Jeep auf der Berliner Straße in Rendsburg fest. Nach einem Rotlichtverstoß sollte dieser kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer entzog sich dieser Kontrolle jedoch und führte den schwarzen Grand Cherokee SRT mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch das Rendsburger Stadtgebiet bis die Polizeibeamten in der Hollerstraße in Fahrtrichtung A7 die Verfolgung abbrachen, um keine weiteren Personen zu gefährden.

In den nachfolgenden Ermittlungen konnten die Polizeibeamten feststellen, dass sich das Fahrzeug zuvor in einem KFZ Betrieb in der Büsumer Straße in Rendsburg befand. Beim Aufsuchen dieses Betriebes konnten die Beamten ein eingeschlagenes Fenster feststellen.

Es ist demnach davon auszugehen, dass der unbekannte Täter in dem Betrieb den Fahrzeugschlüssel und anschließend das Fahrzeug entwendete.

Das entwendete Fahrzeug konnte später ohne Insassen mit laufendem Motor in Borgstedt aufgefunden werden.

Ein 26-jähriger deutscher Tatverdächtiger hat sich am Mittwoch im Laufe des Tages bei der Polizei gestellt. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte ein zweiter 19-jähriger deutscher Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

