POL Schwaben Nord: 1751 - Polizei stellt alkoholisierten Unfallbeteiligten fest

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (20.09.2025) war ein 46-Jähriger mit seinem Fahrrad betrunken in der Radetzkystraße unterwegs. Dort stieß er mit einem Fahrzeug zusammen. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 12.10 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Fahrrad in der Radetzkystraße und touchierte dort ein geparktes Auto. Anschließend stürzte der Mann und verletzte sich dabei. Die Polizei wurde alarmiert und stellte vor Ort eine deutliche Alkoholisierung beim 46-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zweieinhalb Promille. Auf Grund seiner Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Mann in ein Krankenhaus. Ob ein Sachschaden entstand, muss noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 46-Jährigen.

