Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Wohnung in Rostock - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rostock (ots)

Am Sonnabend, den 22. März 2025, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der St.-Georg-Straße 68a in Rostock-Stadtmitte. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchten die Wohnräume und entwendeten unter anderem Bargeld sowie Schmuck. Der entstandene Stehl- und Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die Bewohnerin der Wohnung war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht anwesend und stellte die Tat erst fest, als sie nach Hause zurückkehrte. Sie alarmierte umgehend die Polizei. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden müssen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten in der St.-Georg-Straße bemerkt haben, sich dringend zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell