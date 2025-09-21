Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1752 - Polizei ermittelt Beteiligten nach Reitunfall

Augsburg (ots)

Spickel - Herrenbach - Am Freitag (19.09.2025) machte ein herrenloses Pferd im Siebentischwald auf einen mutmaßlichen Unfall aufmerksam. Eine Person wurde offenbar leicht verletzt. Gegen 12.00 Uhr meldeten Passanten ein gesatteltes Pferd, das im Siebentischwald alleine unterwegs war. Ein Fußgänger konnte das Pferd bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Polizeibeamte ermittelten schließlich den Namen und die Kontaktdaten des vermeintlichen Reiters. Sie riefen den 70-Jährigen an und konnten ihn kurz darauf Nahe des Stempflesees auf einer Bank sitzend antreffen. Offenbar kam es zu einem Reitunfall, in Folge dessen das Pferd ohne den 70-jährigen Reiter weiterlief. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Pferd wurde zum Reitstall zurückgebracht. Derzeit geht die Polizei von einem Unfallgeschehen ohne Einwirkung Dritter aus.

