Polizei Köln

POL-K: 250903-2-K Wanddurchbruch zum Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Unbekannte haben versucht, in der Nacht auf Montag (1. September) in Köln-Sülz den Geldautomaten einer SB-Filiale an der Einmündung Am Krieler Dom/Heimerskeiler Straße aufzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie in eine angrenzende Arztpraxis, indem sie zwischen 23 Uhr und 1 Uhr die Vergitterung eines zur Heimerskeiler Straße gelegenen Fensters aufflexten und das Fenster aufhebelten. In den Praxisräumen bohrten sie die Wand an der Rückseite des Geldautomaten auf, gelangten aber nicht an das Tresorinnere.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 71 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell