Polizei Köln

POL-K: 250903-1-K Zeugensuche nach Raub mit Messer auf Tierarztpraxis

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem Räuber, der am Dienstagnachmittag (2. September) eine 24 Jahre alte Kassiererin einer Tierarztpraxis in der Elisabeth-Breuer-Straße in Köln-Mülheim überfallen hat. Der Unbekannte erbeutete mehrere Hundert Euro, die er in einem mitgebrachten schwarz/grau gestreiften Beutel verstaute und flüchtete.

Mit einem schwarzen Küchenmesser mit braunem Griff soll der etwa 35 Jahre alte und circa 1,85 Meter große Tatverdächtige gegen 15.45 Uhr die Angestellte bedroht und Bargeld gefordert haben. Zuvor hatte sich der Mann als vermeintlicher Kunde in die Schlange am Empfang eingereiht.

Der Räuber soll kurze schwarze Haare haben und dunkle, zu groß wirkende Kleidung getragen haben. Er wird als schlank mit gebeugter Haltung beschrieben. Bevor er sich mit Kapuze und Halstuch vor Mund und Nase maskiert hatte, wollen Zeuginnen einen Kinnbart erkannt haben. Zudem sei er ein heller Hauttyp und habe zur Tatzeit schwarze Latexhandschuhe getragen.

Die zuständigen Ermittler fragen: Wer hat den Mann vor oder nach der Tat gesehen oder kann Angaben zu dessen Identität, zu dem Messer oder dem Beutel machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/de)

