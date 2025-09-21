PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1755 - Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (19.09.2025) kam es in der Bürgermeister-Fischer-Straße zu einem handfesten Streit. Drei Beteiligte wurden dabei leicht verletzt. Gegen 17.00 Uhr gerieten ein 24-Jähriger und eine 49-Jährige im Bereich eines Supermarkts in Streit. Dabei schubste der 24-Jährige die Frau. Der 42-jährige Lebensgefährte der Frau griff ein, in Zuge dessen es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern kam. Im Laufe des Gerangels zog der 24-Jährige einen Kugelschreiber und ging damit offenbar auf den 42-Jährigen los. Die Polizei wurde gerufen und beruhigte die Situation mit mehreren Streifen. Die Beamten trennten die Beteiligten und stellten den Kugelschreiber sicher. Zu den Beteiligten gehörte auch ein 44-Jähriger Mann, der während des Gerangels ebenfalls eingriff. Offenbar kannten sich die Personen bereits im Vorfeld und es kam wegen Differenzen schließlich zum Streit. Die drei beteiligten Männer wurden jeweils leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 13:20

    POL Schwaben Nord: 1753 - Polizei ermittelt nach Unfall mit Verletztem

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (19.09.2025) ereignete sich in der Donauwörther Straße ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 14.30 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Auto in der Donauwörther Straße unterwegs. Als er in die Tobias-Maurer-Straße abbiegen wollte, übersah er offenbar einen 68-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 13:05

    POL Schwaben Nord: 1751 - Polizei stellt alkoholisierten Unfallbeteiligten fest

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (20.09.2025) war ein 46-Jähriger mit seinem Fahrrad betrunken in der Radetzkystraße unterwegs. Dort stieß er mit einem Fahrzeug zusammen. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 12.10 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Fahrrad in der Radetzkystraße und touchierte dort ein geparktes Auto. Anschließend stürzte der Mann und ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 12:50

    POL Schwaben Nord: 1752 - Polizei ermittelt Beteiligten nach Reitunfall

    Augsburg (ots) - Spickel - Herrenbach - Am Freitag (19.09.2025) machte ein herrenloses Pferd im Siebentischwald auf einen mutmaßlichen Unfall aufmerksam. Eine Person wurde offenbar leicht verletzt. Gegen 12.00 Uhr meldeten Passanten ein gesatteltes Pferd, das im Siebentischwald alleine unterwegs war. Ein Fußgänger konnte das Pferd bis zum Eintreffen der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren