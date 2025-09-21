POL Schwaben Nord: 1755 - Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Innenstadt - Am Freitag (19.09.2025) kam es in der Bürgermeister-Fischer-Straße zu einem handfesten Streit. Drei Beteiligte wurden dabei leicht verletzt. Gegen 17.00 Uhr gerieten ein 24-Jähriger und eine 49-Jährige im Bereich eines Supermarkts in Streit. Dabei schubste der 24-Jährige die Frau. Der 42-jährige Lebensgefährte der Frau griff ein, in Zuge dessen es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern kam. Im Laufe des Gerangels zog der 24-Jährige einen Kugelschreiber und ging damit offenbar auf den 42-Jährigen los. Die Polizei wurde gerufen und beruhigte die Situation mit mehreren Streifen. Die Beamten trennten die Beteiligten und stellten den Kugelschreiber sicher. Zu den Beteiligten gehörte auch ein 44-Jähriger Mann, der während des Gerangels ebenfalls eingriff. Offenbar kannten sich die Personen bereits im Vorfeld und es kam wegen Differenzen schließlich zum Streit. Die drei beteiligten Männer wurden jeweils leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

