Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250912-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 08.09.2025 gegen 18.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern auf dem Radweg an der Rendsburger Straße, unmittelbar hinter dem Kreisverkehr Domsland in Richtung Stadtzentrum Eckernförde, hierbei wurde ein 33 jähriger Radfahrer leicht verletzt.

Die beiden Radfahrer benutzen den Radweg und kamen sich entgegen. Eine Frau auf ihrem weißen Rad, ca. 20-25 Jahre alt, fuhr hierbei nicht ganz rechts auf dem Radweg, hierdurch kam es zu einer Berührung der beiden Fahrer, hierbei wurde der 33 jährige Mann leicht an der Hüfte verletzt.

Die Frau auf dem weißen Fahrrad setzte danach direkt ihren Weg fort ohne anzuhalten.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach der Fahrerin des weißen Fahrrades. Weiter werden auch Zeugen für den Unfall gesucht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

