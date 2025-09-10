POL-NMS: 250910-3-1-2-pdnms Altwittenbek : Fliegerbombe entschärft
Altwittenbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)
Gemeinsame Presseerklärung der PD Kiel und der PD Neumünster
Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes wollten durch Sprengung gegen 17.15 Uhr die in Altwittenbek aufgefundene englische 500 Pfund Fliegerbombe entschärfen. Die sprengtechnische Vernichtung musste jedoch unterbrochen werden, nach der angesetzten Entschärfung kam es nicht zur Umsetzung.
Die Entschärfer mussten daraufhin erneut Vorkehrungen für einen weiteren Anlauf durchführen. Hierfür wurden erneut unter anderem Wassersäcke und Sprengmittel benötigt.
Bei dem zweiten Anlauf klappte gegen 20.45 Uhr dann alles und die Fliegerbombe konnte gesprengt werden.
Im Anschluss konnten die Straßensperrungen aufgehoben werden, die Anwohnerinnen und Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Ebenfalls wurden der NOK und die Bahnstrecke Kiel - Eckernförde -Flensburg wieder freigegeben.
