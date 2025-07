Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: überschlagen

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Auf der B88 ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Fahrer eines VW fuhr von Engelsbach in Richtung Friedrichroda. Offenbar aufgrund eines Fahrradfahrers kam es zu Verzögerungen, welche der 41-Jährige mutmaßlich zu spät wahrnahm. Er wich nach rechts aus, geriet in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

