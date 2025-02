Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Apotheke

Niederfischbach (ots)

Im Zeitraum Sonntag, 23.02.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 24.02.2025, 07:50 Uhr hebelten unbekannte Täter die automatische Schiebetür einer Apotheke in der Konrad-Adenauer-Straße 142 in Niederfischbach auf und verschaffen sich so Zutritt. Das Ladeninnere wird nach Bargeld durchsucht. Es werden Tageseinnahmen und Wechselgeld in Höhe von ca. 2.400 Euro entwendet.

Medikamente oder ähnliches werden nicht gestohlen. Die Täter verlassen das Gebäude anschließend über einen Hinterausgang.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen

