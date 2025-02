Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mutwillige Beschädigung der Bushaltestelle

Raubach (ots)

Am 24.02.2025 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:50 Uhr wurde eine Glasscheibe / Glaseinsatz der Bushaltestelle in Raubach in der Brunnenstraße mutwillig beschädigt. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell