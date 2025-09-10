PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250910-2-pdnms Einschulung unserer Erstklässler

Neumünster / Rendsburg / Eckernförde (ots)

Am 08.09.2025 startete das neue Schuljahr. Am Mittwoch den 10.09.2025 kamen jetzt dann auch die Erstklässler hinzu. Es wird wieder voller auf unseren Straßen.

Die Polizeidirektion Neumünster bittet alle Verkehrsteilnehmenden um besonders viel Rücksichtnahme und Regeleinhaltung. Das bedeutet insbesondere auch langsamer zu fahren und mit Fehlverhalten von Kindern zu rechnen.

Wenn das Schulkind mit dem Auto gebracht werden muss, sollten Parkverbote und Halteverbote unbedingt beachtet werden. Oft spielen Falschparker bei Unfällen eine Rolle, weil sie die Sichtbeziehungen stören oder verhindern. Wir empfehlen das Auto abgesetzt zu parken, das Kind an sicherer Stelle rauszulassen und ein Stück weit zu Fuß gehen zu lassen. Eltern von jüngeren Kindern entscheiden selber, ob Ihr Kind schon in der Lage ist, den Schulweg alleine zu Fuß zu bewältigen, denn jedes Kind ist in seinem jeweiligen Entwicklungsstand individuell.

Kinder sollten mit dem Fahrrad erst nach der Radfahrprüfung alleine fahren. Bis dahin: gemeinsam radeln und achtsam sein! Die Polizeidirektion Neumünster wird zum Schulbeginn verstärkt an Schulwegen präsent sein und dort auch Kontrollen bezüglich der Verkehrsvorschriften durchführen.

Daher nochmal der Appell von der Polizei ; Seid gerade in den nächsten Wochen und Monaten besonders aufmerksam im Straßenverkehr, fahrt langsam und wachsam, unsere kleinsten Verkehrsteilnehmer haben sich ihren sicheren Schulweg verdient.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
