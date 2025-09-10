Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250910-3-pdnms Altwittenbek: Entschärfung einer Fliegerbombe am heutigen Tag

Altwittenbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Noch im Laufe des Tages entschärft der Kampfmittelräumdienst in Altwittenbek eine Fliegerbombe. Der Nord-Ostsee Kanal wird in der Zeit der Entschärfung im betroffenen Bereich für die Schifffahrt gesperrt werden. Die B 76 wird nicht von der Sperrung betroffen sein.

Bei der Überprüfung einer Kampfmittelverdachtsfläche wurde im Bereich Altwittenbek auf einer landwirtschaftlichen Fläche eine 500 Pfund schwere englische Fliegerbombe in ca. 2 Meter Tiefe gefunden. Die Bombe verfügt über einen defekten, bereits detonierten Heckzünder und einen noch intakten Frontmembranzünder. Da der Zünder nicht ausgebaut werden kann, wird die Bombe vor Ort entschärft werden müssen.

In einem gemeinsamen Gespräch legten Vertreterinnen und Vertreter vom Kampfmittelräumdienst, Polizei, Feuerwehr, Stadt Gettorf, Rettungsdienst und weiteren beteiligten Stellen fest, dass die Bombe am heutigen Tag noch entschärft wird.

Für diejenigen, die während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen können, steht die Turnhalle in Neuwittenbek ab sofort als Ersatzunterkunft zur Verfügung. Ab sofort werden alle Anwohnerinnen und Anwohner aus Altwittenbek aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen.

In der Zeit zwischen 15.00 - 17.00 Uhr wird es zu einer Sperrung des NOK im Bereich Altwittenbek kommen, ebenfalls zwischen 15.30 Uhr - 17.00 Uhr wird die Bahnstrecke von Kiel - Eckernförde - Flensburg in beide Richtungen gesperrt.

Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält, beginnen die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der Bombe. Angaben zur genauen Dauer können nicht gemacht werden. Anwohnerinnen und Anwohner sollten sich jedoch auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen und an Nahrung, Getränke und benötigte Medikamente denken.

Die Polizei informiert über die Facebook-Seite "Polizei Kiel und Plön" sowie "Polizei Neumünster "über den Fortlauf des Einsatzes. Die Seite ist unter http://t1p.de/pdkielfacebook oder http://t1p.de/pdneumuensterfacebook abrufbar.

Eine Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel ist am Einsatztag unter der Telefonnummer 0431-1602012 erreichbar und befindet sich ab 14:00 Uhr am Parkplatz des Gasthofes Levensau in Levensau, Levensau 1.

