POL-DA: Griesheim: Unbekannte erbeuten Bargeld und Zigaretten

Griesheim (ots)

Ins Visier Krimineller geriet ein Kiosk in der Wilhelm-Leuschner-Straße am Mittwochmorgen (19.2.), als Unbekannte sich gewaltsam Zutritt verschafften. Die Täter gelangten gegen 3.45 Uhr in den Kiosk am Platz Bar Le Duc, aus dessen Inneren sie eine unbekannte Höhe an Bargeld und Zigaretten entwendeten. Sie flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

