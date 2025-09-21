PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1754 - Polizei ermittelt nach Unfallbeteiligtem

Augsburg (ots)

1754 - Polizei ermittelt nach Unfallbeteiligtem Göggingen - Am Freitag (19.09.2025) kam es in der Wellenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Beteiligter fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Gegen 14.00 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Caddy in der Wellenburger Straße unterwegs. Dort kreuzte unvermittelt ein Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer zu Boden stürzte. Nach einem kurzen Gespräch stieg der bislang Unbekannte auf dessen Fahrrad und fuhr einfach weiter, ohne Kontaktdaten auszutauschen. Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Der Fahrradfahrer wurde als etwa 40 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Er soll mit einem grauen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun nach dem Mann und bittet Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

