Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (21.09.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto in der Mittenwalder Straße.

In der Zeit von 15.15 Uhr bis 18.00 Uhr parkte der blaue Audi in einer dortigen Parkbucht. Der Unbekannte touchierte den Audi. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell