POL-ST: Greven-Reckenfeld, Container aufgebrochen, Werkzeugmaschinen entwendet

Lotte (ots) - Am Montagabend (12.05.) wurde die Polizei zu einem Brand in Büren an der Königsberger Straße, Höhe Breslauer Straße gerufen. Dort stand eine Gartenhütte in Flammen, die sich an einem angrenzenden Waldstück befand. Eine Zeugin bemerkte den Brand gegen 19.50 Uhr. Bei Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr bereits dabei, den Brand zu löschen. Die Gartenhütte brannte völlig aus. Des Weiteren wurden ...

