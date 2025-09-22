Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (21.09.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Soldnerstraße.

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigten der oder die Täter die Fensterscheibe des weißen Autos der Marke Leapmotor. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell