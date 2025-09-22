PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Graffiti

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Freitag (19.09.2025), gegen 00.00 Uhr, bis Samstag (20.09.2025), gegen 17.00 Uhr, besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Garagenwand in der Zobelstraße. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

