Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Dillingen - In der Zeit von Freitag (19.09.2025), gegen 14.15 Uhr, bis Samstag (20.09.2025), gegen 19.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnheim im Georg-Schmid-Ring.

Der genaue Beuteschaden sowie der Sachschaden werden derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen Einbruchs übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell