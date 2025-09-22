Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch
Augsburg (ots)
Dillingen - In der Zeit von Freitag (19.09.2025), gegen 14.15 Uhr, bis Samstag (20.09.2025), gegen 19.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnheim im Georg-Schmid-Ring.
Der genaue Beuteschaden sowie der Sachschaden werden derzeit ermittelt.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen Einbruchs übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell