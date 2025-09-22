PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Eigentümer von Fahrrädern und E-Scootern

Augsburg (ots)

   --- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Innenstadt - Am vergangenen Donnerstag (18.09.2025) fanden Polizeibeamte mehrere Fahrräder und E-Scooter u.a. bei einem 37-jährigen Mann. Diese waren offenbar entwendet.

Gegen 17.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Dieser lud Fahrräder und E-Scooter in ein Auto. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Räder und E-Scooter offenbar u.a. durch den Mann entwendet wurden.

Die Polizei nahm den Mann fest und stellte die Fahrräder und E-Scooter sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 37-Jährige am Samstag (20.09.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl u.a. wegen gewerbsmäßiger Hehlerei und setzte diesen in Verzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Hehlerei gegen den Mann. Die Eigentümer der Fahrräder und E-Scooter werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Fotos zu den Rädern finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/091227/index.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 15:43

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Totschlag

    Augsburg (ots) - Aichach - Am Samstag (20.09.2025) kam es in der Gartnerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 35-Jährigen. Gegen 20.00 Uhr betrat der 35-Jährige das Grundstück des 26-Jährigen und geriet mit diesem in Streit. In Folge dessen zog der 35-Jährige dabei ein Messer und drohte dem 26-Jährigen. Der ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:42

    POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert den Verkehr

    Augsburg (ots) - Monheim - Am Freitag (19.09.2025) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth, der Verkehrspolizei Augsburg und der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Schwaben Nord zusammen mit der Polizeiinspektion Treuchtlingen des Polizeipräsidiums Mittelfranken eine gemeinsame Kontrollstelle an der Bundesstraße 2 durch. Insgesamt wurden bei der Kontrollaktion beinahe 80 Fahrzeuge überprüft. ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:36

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Dillingen - In der Zeit von Freitag (19.09.2025), gegen 14.15 Uhr, bis Samstag (20.09.2025), gegen 19.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Wohnheim im Georg-Schmid-Ring. Der genaue Beuteschaden sowie der Sachschaden werden derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen Einbruchs übernommen. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren