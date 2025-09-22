Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Eigentümer von Fahrrädern und E-Scootern

Augsburg (ots)

--- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Innenstadt - Am vergangenen Donnerstag (18.09.2025) fanden Polizeibeamte mehrere Fahrräder und E-Scooter u.a. bei einem 37-jährigen Mann. Diese waren offenbar entwendet.

Gegen 17.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Dieser lud Fahrräder und E-Scooter in ein Auto. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Räder und E-Scooter offenbar u.a. durch den Mann entwendet wurden.

Die Polizei nahm den Mann fest und stellte die Fahrräder und E-Scooter sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 37-Jährige am Samstag (20.09.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl u.a. wegen gewerbsmäßiger Hehlerei und setzte diesen in Verzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Hehlerei gegen den Mann. Die Eigentümer der Fahrräder und E-Scooter werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Fotos zu den Rädern finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/091227/index.html

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell