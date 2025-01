POL-PPTR: Diebstähle aus Autos im Stadtgebiet

Oberöfflingen (ots) - Am Sonntag, den 29. Dezember, gegen 20 Uhr, brach mindestens ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Brunnenstraße in Oberöfflingen ein. Dieser verschaffte sich in Abwesenheit der Bewohner durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Haus und entwendete diversen Schmuck. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in ...

