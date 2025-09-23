Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Brand in Firmengebäude
Augsburg (ots)
Pfersee - Am gestrigen Montag (22.09.2025) kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Firmengebäude in der Zweibrückenstraße.
Gegen 22.00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte den Brand in dem Gebäude mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Gebäudeschaden. Die Brandursache wird derzeit noch geklärt.
