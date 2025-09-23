PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand in Firmengebäude

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Montag (22.09.2025) kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Firmengebäude in der Zweibrückenstraße.

Gegen 22.00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte den Brand in dem Gebäude mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Gebäudeschaden. Die Brandursache wird derzeit noch geklärt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

