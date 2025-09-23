Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand in Firmengebäude

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Montag (22.09.2025) kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Firmengebäude in der Zweibrückenstraße.

Gegen 22.00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte den Brand in dem Gebäude mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Gebäudeschaden. Die Brandursache wird derzeit noch geklärt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell