Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (17.09.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Robert-Bosch-Straße.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr zerstachen der oder die Unbekannten offenbar einen Reifen an dem schwarzen BMW. Außerdem beschädigten der oder die Unbekannten das Dach des Cabrios. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell