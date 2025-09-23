Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Autos gestohlen

Von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte zwei Autos in Langenau.

Ulm (ots)

Der BMW parkte in der Straße Pfarrsteig, der Audi in der Anne-Frank-Straße. In den Morgenstunden stellten die Besitzer das Fehler ihrer Autos fest. Wie die Diebe das Auto weg schafften ist nicht bekannt. Die Originalschlüssel befanden sich noch bei den Besitzern. Beide Autos waren mit Keyless Schlüsseln ausgestattet. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben.

+++++++ 1840516 1841138 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell