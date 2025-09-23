PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Autos gestohlen
Von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte zwei Autos in Langenau.

Ulm (ots)

Der BMW parkte in der Straße Pfarrsteig, der Audi in der Anne-Frank-Straße. In den Morgenstunden stellten die Besitzer das Fehler ihrer Autos fest. Wie die Diebe das Auto weg schafften ist nicht bekannt. Die Originalschlüssel befanden sich noch bei den Besitzern. Beide Autos waren mit Keyless Schlüsseln ausgestattet. Die Polizei (Tel. 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben.

+++++++ 1840516 1841138 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren