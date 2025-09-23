PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Spanngurt liegt auf Fahrbahn
Am Montag fuhr ein Auto auf der A8 über einen Spanngurt.

Ulm (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug verlor den Spanngurt zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Ulm-West in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz nach 7 Uhr überfuhr ein Autofahrer den auf dem linken Fahrstreifen liegenden Gurt. Dabei wurde sein Seat beschädigt und es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Seine Fahrt konnte der Fahrer fortsetzen. Die Polizei räumte den Gurt von der Fahrbahn und beseitigte die Gefahrenstelle.

++++++++ 1840679(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

