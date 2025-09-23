Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Zu spät reagiert

Am Montag kam es in Mietingen zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte kurz nach 13.45 Uhr in der Kirchstraße. Eine 24-Jährige verlangsamte mit ihrem Seat die Geschwindigkeit, um nach links in ein Grundstück abzubiegen. Das bemerkte eine 42-jährige mit ihrem VW Kombi zu spät. Ein Bremsversuch schlug fehl und die VW-Fahrerin prallte dem Seat in das Heck. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den beiden fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro.

++++1844325

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell