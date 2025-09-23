Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach - Einbrecher unterwegs

Zwischen Freitag und Montag stiegen Unbekannte in Birenbach in ein Kinderhaus ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 15 Uhr und 6.45 Uhr waren Einbrecher in der Hauptstraße unterwegs. Dort hebelten sie mit einem Werkzeug an einem Gebäude ein Fenster auf. So gelangten sie ins Innere der Kindertagesstätte. In der weiteren Folge brachen die Unbekannten eine Bürotür auf und durchsuchten einen Schrank, den sie gewaltsam aufbrachen. Dabei fanden sie eine Geldkassette. Auch die öffneten sie und stahlen daraus Bargeld. Zurück blieb ein Sachschaden am Gebäude und Mobiliar von rund 2.000 Euro. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Nun wird auch geprüft, ob ein möglicher Zusammenhang zu einem Einbruch von vor zwei Wochen in ein Kinderhaus in Wangen besteht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6114106).

