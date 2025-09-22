Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Schlägerei am Bahnhof

Am Sonntag rückte die Polizei zu einer Auseinandersetzung in Göppingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr meldete eine Anruferin, ihr 16-jähriger Bekannter sei durch einen Unbekannten am Bahnsteig 4 attackiert worden. Er sei ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend flüchtete der Täter mit zwei weiteren Personen mit dem Zug in Richtung Stuttgart. Mehrere Streifen der Bundespolizei Stuttgart fahndeten, unter anderem an den Bahnhöfen Plochingen und Stuttgart, nach dem Täter. Der blieb jedoch unentdeckt. Der Geschädigte erlitt durch die Faustschläge Verletzungen im Gesicht. Rettungskräfte kümmerten sich um den Jugendlichen. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Täter ca. 17 Jahre alt sein. Er trug eine schwarze Bomberjacke, eine Schiebermütze und sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar.

++++1838938 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell