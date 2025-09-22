Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Beim Ausweichen gestürzt - Zeugen gesucht

Am Freitag achtete ein Autofahrer in Laupheim nicht auf einen vorfahrtsberechtigten Vespafahrer.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Mopedroller in der Rabenstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Biberacher Straße. An der Einmündung zur Gymnasiumstraße sei wohl ein Autofahrer in die Rabenstraße eingefahren. Dabei habe der Unbekannte die Vorfahrt Rechts vor Links nicht beachtet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Vespafahrer ein Bremsmanöver ein. Dadurch kam der 18-Jährige ins Schleudern und stürzte samt Roller auf die Straße. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte das mitbekommen und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Er und ein weiterer Fußgänger kümmerten sich zunächst um den Leichtverletzen. Der Zweiradfahrer hatte sich Schürfwunden zugezogen und am Roller war ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden. Der Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die beiden Unfallbeteiligten vereinbarten wohl, dass sich der Autofahrer bei dem Rollerfahrer wegen der Schadensregulierung telefonisch melden solle. Da es offenbar auch am darauffolfenden Tag zu keiner Kontaktaufnahme kam und die Verletzungen bei dem 18-Jährigen doch schlimmer waren, erstattete er am Samstag Anzeige bei der Polizei. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem mutmaßlichen Verursacher und einem möglichen Zeugen. Der Fahrer des hellen SUV, vermutlich KIA mit BC-Kennzeichen, soll ca. 18 Jahre alt, ca. 180 cm groß und korpulent sein. Der junge Mann mit südländischem Aussehen hatte kurze dunkelbraune Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war der Fahrer mit einem T-Shirt und einer kurzen weißen Hose. Mit im Fahrzeug waren noch drei weitere Personen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07392/9630-0 entgegen.

++++1832566

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

