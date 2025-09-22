PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Automat aufgebrochen
Am Sonntagmorgen erbeutete ein Unbekannter Lebensmittel in Geislingen.

Ulm (ots)

Die Täter machten sich um 4.30 Uhr an einem Automaten im Notzentalweg zu schaffen. Aus dem beschädigten Automaten entwendeten die zwei bislang Unbekannten Lebensmittel. Das Polizeirevier Geislingen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Unter anderem wurden Videoaufzeichnungen sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

++++ 1837617

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

