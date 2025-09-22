Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr. Der 20-Jährige fuhr mit seinem BMW von dem Kreisverkehr der L273 kommend nach links auf die K7532 in Richtung Warthausen/ Biberach. Beim Einfahren in die Nordwestumfahrung übersah er den von rechts kommenden BMW SUV eines 33-Jährigen. Der kam aus Richtung B312 ...

