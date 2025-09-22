Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Tuningkontrollen bringen Verstöße ans Licht

Bei Kontrollen am Freitag in Laupheim mussten mehrere Fahrer und ihre Fahrzeuge beanstandet werden.

Ulm (ots)

Zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr führten Beamte des Polizeireviers Ehingen in der Ehinger Innenstadt Verkehrskontrollen durch. Hierbei lag das Hauptaugenmerk der Polizisten auf technischen Veränderungen an den Fahrzeugen. Insgesamt kontrollierte die Polizei 12 Fahrzeuge und 18 Personen.

Einen 19-jährigen BMW-Fahrer erwarten gleich mehrere Anzeigen. An seinem Auto waren die Hinterreifen deutlich abgefahren. Außerdem hatte er an seinem Auto unzulässige technische Veränderungen an seiner Abgasanlage vorgenommen. Dadurch erlosch seine Betriebserlaubnis.

Zwei weitere Fahrzeugführer erhielten Mängelberichte, da kleinere Verstöße festgestellt wurden. Sie müssen nun den Mangel beheben um weiterhin fahren zu dürfen.

Die Polizei Ehingen kündigt weitere Kontrollen dieser Art an. Zur Sicherheit aller.

++++1829517

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell