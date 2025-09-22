Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen/B30 - Berauscht und ohne Führerschein gefahren

Mit unsicherer Fahrweise fiel am Sonntag ein 36-Jähriger bei Mietingen auf. Der hatte keinen Führerschein, die Besitzerin saß daneben.

Gegen 6 Uhr war eine Polizeistreife auf der B30 in Richtung Biberach unterwegs. Den Beamten fiel dabei zwischen den Anschlussstellen Laupheim-Süd und Biberach-Nord ein Opel durch seine auffällige Fahrweise auf. Das Fahrzeug fuhr in deutlichen Schlangenlinien und stieß beinahe gegen einen Verkehrsteiler. Der Fahrer reagierte über mehrere Kilometer nicht auf die Anhaltezeichen des Streifenwagens. Erst an der Ausfahrt Biberach-Nord konnte das Auto ausgeleitet und der Fahrer und die Beifahrerin auf dem P+R Parkplatz einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der 36-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Der räumte ein, am Vorabend Marihuana konsumiert zu haben. Zudem hatte er wohl auch Alkohol getrunken. Ein Arzt nahm ihm in einem Krankenhaus Blut ab. Da der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt, er aber in den nächsten Tagen seine Führerscheinprüfung ablegen wollte, wird auch deshalb eine Anzeige auf den 36-Jährigen zukommen. Außerdem wird die Führerscheinbehörde davon in Kenntnis gesetzt, so dass sich weitere Fahrten einschließlich der Prüfung wohl vorerst erledigt haben dürften. Die Besitzerin des Fahrzeuges befand sich auf dem Beifahrersitz. Die 33-Jährige war selbst betrunken und hatte dem 36-Jährige ihr Fahrzeug für die Heimfahrt überlassen. Auch sie muss nun mit einer Anzeige rechnen, ihr Fahrzeug musste sie stehen lassen.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness!

