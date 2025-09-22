Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Motorradfahrer gestürzt

Zu viel Gas gab ein 31-Jähriger am Sonntag bei Ehingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr fuhr der 31-Jährige mit seiner Yamaha auf der B311 von Deppenhausen in Richtung Ehingen. An der Kreuzung Riedlinger Straße hielt er an einer roten Ampel. Als diese auf grün schaltete, gab er zu viel Gas. Das Vorderrad stieg nach oben und der Kradlenker verlor die Kontrolle. Er stürzte von seinem Krad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper barg das Motorrad. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

