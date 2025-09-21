Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Die Polizei sorgt für Sicherheit - positive Bilanz zur Demonstrations- und Veranstaltungslage in der Ulmer Innenstadt am 20.05.2025

Ulm (ots)

Am gestrigen Samstag fanden in der Ulmer Innenstadt zwei größere Versammlungen statt. Zeitgleich fand die "Ulmer Kulturnacht" mit zahlreichen, über den Tag verteilte, Veranstaltungen für tausende von Besuchern statt. Um den reibungslosen Verlauf der Kundgebungen und Aufzüge zu gewährleisten, waren Kräfte des Polizeipräsidiums Ulm und des Polizeipräsidiums Einsatz gemeinsam im Einsatz. Insgesamt zieht das Polizeipräsidium Ulm eine weitestgehend positive Bilanz. Das von der Polizei im Vorfeld gewählte Sicherheitskonzept hat sich bewährt. Die Kulturnacht verlief friedlich, auch die Versammlung mit dem Thema Klimaschutz. Lediglich bei der Kundgebung und dem Aufzug im Zusammenhang mit dem Protestcamp in der Heidenheimer Straße kam es zu insgesamt acht Auflagenverstößen, welche konsequent unterbunden wurden. Weiterhin kam es auch zu einer Beleidigung gegen Versammlungsteilnehmende. Die Polizei hat zu allen Verstößen die Ermittlungen aufgenommen.

