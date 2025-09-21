PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 16:15 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Peugeot die Sommerhalde in Ermingen. Beim Abbiegen in die Arnegger Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 60-jährigen, der mit seinem Nissan in Richtung Arnegg unterwegs war. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 9.000 Euro.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

