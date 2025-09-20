Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Am Donnerstag nahm die Polizei einen 55-Jährigen nach einem versuchten Tötungsdelikt fest.

Ulm (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden mehrere, vor einem Mehrfamilienhaus spielende, Kinder gegen 13 Uhr mit Steinen sowie Flaschen in der Straße "Erenäcker" beworfen. Es handelte sich sowohl um Glas- sowie Plastikflaschen als auch um größere Steine. Diese soll der 55 Jahre alte Tatverdächtige aus dem 8. Stock auf die Kinder geworfen haben. Die vier Kinder im Alter von 2 - 6 Jahren blieben unverletzt. Zeugen konnten den Mann beim Werfen beobachten. Der 55-Jährige konnte am Donnerstag vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ am Freitag der zuständige Richter beim Amtsgericht Ulm Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der Mann mit kroatischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ulm dauern an. Personen die in der Vergangenheit ähnliche Vorfälle an der genannten Örtlichkeit gesehen haben oder gegebenenfalls selbst Opfer wurden, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden.

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/188-1441

Joachim Schulz, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

