Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Essen auf dem Herd vergessen

Hoher Sachschaden entstand am Freitagabend bei einem Brand in einem Seniorenheim in der Biberacher Innenstadt

Ulm (ots)

Gegen 18.00 Uhr löste die Brandmeldeanlage in dem Seniorenheim Alarm aus. Als die Feuerwehr und eine Streife des Polizeireviers Biberach vor Ort eintrafen, war eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude festzustellen. Mehrere Bewohner des Heims wurden daraufhin von der Feuerwehr und der Polizei aus dem Gefahrenbereich evakuiert. Der Brandherd im Seniorenheim war schnell lokalisiert. Es quoll dichter Rauch unter einer Eingangstüre hervor. Nachdem diese aufgebrochen worden war, konnte das inzwischen auf dem Herd brennende Essen gelöscht werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte eine 80jährige Bewohnerin ihr Gericht auf dem Herd vergessen und ihr Zimmer anschließend verlassen haben. Bei dem Brand wurde glücklicher Weise nur eine Person leicht verletzt. Nach dem Durchlüften des Gebäudes konnten fast alle Bewohner wieder ihn ihre Zimmer zurückkehren. In dem Wohnbereich, in dem der Brand entstanden war, entstand nach ersten polizeilichen Schätzungen ein Sachschaden von ca. 150.000 EU. Drei Wohnungen sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Inhaber mussten im Seniorenheim in andere Bereiche umziehen. Während der Maßnahmen vor Ort musste die Königsbergallee mehrere Stunden gesperrt werden. Im Einsatz waren 11 Fahrzeuge der Feuerwehren Biberach und Laupheim mit insgesamt 50 Einsatzkräften. Da zu Einsatzbeginn unklar war, ob und wie viele Verletzte im Seniorenheim zu beklagen sind, setzte die Integrierte Leitstelle 14 Rettungsfahrzeuge ein. Die konnten allesamt ohne einen Transport wieder entlassen werden. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1828960)

