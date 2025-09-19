Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zwischenbilanz zum Protestcamp in der Heidenheimer Straße

Ulm (ots)

Vom 17.-21.September findet auf einer Grünfläche in der Heidenheimer Straße eine mehrtägige Versammlung statt (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6119091). Im Zuge der Versammlung und den stattfindenden Kundgebungen skandierte am 18.09. eine an der Versammlung teilnehmende Person eine verbotene Parole. Gegen die Person wird strafrechtlich ermittelt. Gegen Abend stellten Einsatzkräfte die Personalien von zwei weiteren Personen fest. Dies versuchten etwa 40 Teilnehmende zu verhindern. Durch konsequentes Einschreiten konnte dies unterbunden werden. Hierbei musste durch die Polizeikräfte teilweise Zwang angewendet werden. Aufgrund von Widerstandshandlungen erfolgte die Festnahme einer weiteren Person. Durch die Widerstandshandlungen wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

Polizeipräsidium Ulm, Daniel Frischmann, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell