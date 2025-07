Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Hasloh: Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Pinneberg (ots)

Hasloh: Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus Datum: Sonnabend, 26. Juli 2025, 15.19 Uhr +++ Einsatzort: Hasloh, Pinneberger Straße +++ Einsatz: FEU 3 R5 (Feuer, drei Löschzüge, bis zu fünf Verletzte an der Einsatzstelle)

Hasloh - Ein Feuer im Dachstuhl eines Einfamilienhauses hat am Sonnabend (26. Juli) zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in Hasloh geführt. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren gut zwei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Personen wurden nicht verletzt. Zunächst war befürchtet worden, dass es Verletzte geben würde. Beim Eintreffen der ersten um 15.19 Uhr alarmierten Feuerwehrkräfte aus Hasloh waren fünf Arbeiter auf dem Dach des eingerüsteten Einfamilienhauses und versuchten, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen. Vergebens es kam zu einer Durchzündung. Aufgrund dieser Lage wurden zum einen nacheinander die Feuerwehren Quickborn und Bilsen mit einer Atemschutznotfallstaffel alarmiert. Zum anderen aber auch insgesamt vier Rettungswagen, Notarzt und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst. Letztlich aber brachten sich alle Betroffenen aus eigener Kraft und unverletzt in Sicherheit. Die Brandbekämpfung erfolgte von der Pinneberger Landstraße und von der Gebäuderückseite an der Straße Großer Dohrn aus sowohl im Außen-, als auch im Innenangriff. Zudem wurde die Drehleiter der FF Quickborn eingesetzt. Das Feuer war nach etwa einer Stunde unter Kontrolle. Es wurde erfolgreich auf Teile des Dachstuhls begrenzt. Die Nachlöscharbeiten unter Atemschutz dauerten bis etwa 17 Uhr. Dafür wurde der Dachstuhl im Bereich des Schornsteins und einer Gaube an der Rückseite aufgesägt und das Dämmmaterial entfernt. Für die Hygienemaßnahmen wurde der Löschzug Gefahrgut mit der Einheit Dekon an die Einsatzstelle beordert. Die meisten Kräfte wurden gegen 17.45 Uhr aus dem Einsatz entlassen. Die FF Hasloh stellt derzeit (18.45 Uhr) noch eine Brandwache bis zirka 20 Uhr. Kreiswehrführer Stefan Mohr unterstützte die örtliche Einsatzleitung Angaben zu Schadenshöhe und Brandursache können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Die Kripo ermittelt. Kräfte FF Hasloh: 35 mit vier Fahrzeugen; FF Quickborn: 34 mit sieben Fahrzeugen; FF Bilsen: 9 mit einem Fahrzeug; KFV Pinneberg: Kreiswehrführer und Pressesprecher mit 2 Fahrzeugen; LZG: 13 mit fünf Fahrzeugen; Rettungsdienst RKiSH: 12 mit sechs Fahrzeugen; Polizei und Kripo Einsatzleiter: Patrick Hartel, Gruppenführer FF Hasloh

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell