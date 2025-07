Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Brand in Tiefgarage am Wedeler Bahnhof - Großalarm am Samstagvormittag

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Pinneberg (ots)

Wedel - Am Samstagvormittag kam es gegen 09:30 Uhr zu einem gemeldeten Brand in der Tiefgarage am Bahnhof Wedel. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung, die aus verschiedenen Zugängen der Tiefgarage drang. Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob sich noch Personen in dem betroffenen Bereich aufhielten, alarmierte die Regionalleitstelle Elmshorn unter dem Einsatzstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr (FEU Y)".

Beim Eintreffen des Einsatzleiters Jens Benölken bestätigte sich die massive Rauchentwicklung. Umgehend wurde die Alarmstufe auf FEU 3 Y erhöht und die Feuerwehr Holm zur Unterstützung nachalarmiert. Unter schwerem Atemschutz drangen mehrere Trupps in die stark verrauchte Tiefgarage vor. Mit zwei C-Rohren konnte der Brandherd schnell lokalisiert und bekämpft werden. Ein in Brand geratenes Fahrzeug brannte dabei vollständig aus. Glücklicherweise wurden keine Personen in der Tiefgarage angetroffen werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde vorsorglich eine Bevölkerungswarnung über Warn-Apps veranlasst. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach der Beurteilung durch den Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) wurde festgestellt, dass es im Deckenbereich zu erheblichen Beschädigungen gekommen war. Die Decke der Tiefgarage wird derzeit mittels Baustützen abgestützt, um die Stabilität der Struktur sicherzustellen.

Das THW befindet sich aktuell noch im Einsatz, um die erforderlichen Abstützmaßnahmen durchzuführen und weitere Gefahren abzuwenden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell