FW-PI: Montag, 23. Juni 2025, 18:14 Uhr +++ Einsatzort: Raa-Besenbek, B431 +++ Einsatz: TH R5 (TH größer Standard, 5 Verletzte Personen)

Pinneberg (ots)

Am heutigen Montag kam es auf der B431 in in Raa-Besenbek ca. in Höhe Hauptkanal zu einem schweren Verkehrsunfall.

Gegen 18:14 Uhr wurde die Kooperative Regionalleitstelle West (KRLS West) in Elmshorn über einen schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs auf gerader Strecke mit 5 verletzten Personen informiert. Unklar war zunächst, wie viele Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt waren.

Bei Eintreffen der Feuerwehren Raa-Besenbek und Elmshorn fanden die Rettungskräfte ein im Graben liegenden PKW sowie einen stark deformierten auf der Straße stehenden PKW vor. Die Anzahl der Verletzten konnte auf drei reduziert werden. Die beiden leicht und schwer verletzten Fahrzeugführer konnten mit Hilfe von Ersthelfern vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Fahrzeuge verlassen. Die Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst als lebensbedrohlich verletzt eingestuft und wurde von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgeschirr aus dem PKW befreit.

Die Verletzten und Schwerverletzen kamen zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser Elmshorn und Pinneberg. Die Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UKE geflogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Raa-Besenbek 14 Personen, 1 Fahrzeug, Elmshorn: 30 Personen, 6 Fahrzeuge, Kreisfeuerwehrverband Pinneberg: 1 Person, 1 Fahrzeug, Rettungsdienst: 16 Personen, 4 RTW, 2 NEF, 1 ORGEL, 1 RTH , Polizei: 4 Personen, 2 Fahrzeuge

