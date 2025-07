Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Sturz vom Dachstuhl fordert Rettungskräfte in Klein Nordende

Pinneberg (ots)

Dienstag, 1.7.2025, 19.54 Uhr +++ Einsatzort: Klein Nordende, Bauerweg+++ Einsatz: THHÖHE (Technische Hilfe Standard, Personenrettung aus Höhe oder Tiefe)

Klein Nordende - Bei Bauarbeiten stürzte eine Person von einem Dachstuhl in das zweigeschossige Gebäude und landete im ersten Obergeschoss. Sie war nicht mehr selbst gehfähig.

Neben dem Rettungsdienst rückte die Freiwillige Feuerwehr Klein Nordende an, um die Person aus dem Gebäude zu befreien.

Da der Rettungsweg über den Treppenraum zu eng, aber das Dach des Gebäudes bereits entfernt war, entschieden sich die Einsatzkräfte, um 20.15 Uhr das Stichwort auf THHÖHE anzupassen. Damit wurde neben der Drehleiter aus Elmshorn auch die Höhenrettungsgruppe des Kreises Pinneberg alarmiert.

In sorgfältiger Abstimmung wurde die Rettung der Person vorbereitet. Um 20.50 Uhr war die Drehleiter auf der engen Auffahrt des Wohngrundstücks in Stellung gebracht und die Personenrettung konnte beginnen. Dazu wurde die Person in eine so genannte Schleifkorbtrage gelegt. Diese Trage wurde dann am Korb der Drehleiter befestigt und vorsichtig durch das offene Dach aus dem Gebäude gehoben.

Während der gesamten Rettung war ein Kamerad der Höhenrettungsgruppe an der Trage angebunden und betreute die verletzte Person weiter.

Bereits um 21 Uhr konnte die Feuerwehr die verletzte Person an den Rettungsdienst übergeben.

Zur Unfallursache und zum Verletzungsgrad der Person kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Klein Nordende, 12 mit 2 Fahrzeugen, Feuerwehr Elmshorn: 5 mit 2 Fahrzeugen, Höhenrettungsgruppe Kreis Pinneberg: 12 mit 7 Fahrzeugen, Kreisfeuerwehrverband Pinneberg: 2 mit 2 Fahrzeugen

