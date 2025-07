POL-BI: 38 Verpackungseinheiten Drogen nach Ruhestörung gefunden

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Schildesche - Ein zehnjähriger Junge wurde am Montagabend, 07.07.2025, beim Linksabbiegen auf der Kreuzung Engersche Straße / Niederfeldstraße am Fuß leicht verletzt. Der Fahrer bemerkte den Unfall, entfernte sich jedoch. Der junge Bielefelder fuhr mit seinem metallicblauen Fahrrad auf der Niederfeldstraße in Richtung Beckhausstraße. An der Kreuzung zur Engerschen Straße, ...

