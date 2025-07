Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Fahrer verletzt Jungen und flüchtet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Ein zehnjähriger Junge wurde am Montagabend, 07.07.2025, beim Linksabbiegen auf der Kreuzung Engersche Straße / Niederfeldstraße am Fuß leicht verletzt. Der Fahrer bemerkte den Unfall, entfernte sich jedoch.

Der junge Bielefelder fuhr mit seinem metallicblauen Fahrrad auf der Niederfeldstraße in Richtung Beckhausstraße. An der Kreuzung zur Engerschen Straße, beabsichtigte er links abzubiegen. Dazu ordnete er sich auf der Fahrbahn links ein, so wie er es im Rahmen der Fahrradprüfung gelernt hatte.

Daraufhin fuhr ein Pkw-Fahrer rechts an ihm vorbei und traf ihn mit der Frontstange am rechten Fuß. Der Fahrer hielt an, öffnete das Fenster und beschwerte sich, was der Junge auf der Straße zu suchen habe. Anschließend fuhr er über die Kreuzung und kümmerte sich nicht weiter um den Jungen.

Der Fahrer war etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und eher schlank. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und einen dunklen Vollbart.

Er fuhr einen Ford Mustang mit Bielefelder Kennzeichen. Die Farbe beschrieb der Junge als babyblau.

Hinweise zu dem Fahrer nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell