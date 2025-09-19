PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Bus und Laster stoßen zusammen
Zu einem Unfall kam es am Mittwoch in Giengen.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr fuhren ein Bus und ein MAN Laster in der Burgstraße aufeinander zu. Aufgrund der nicht ausreichenden Fahrbahnbreite kolliderten die beiden Fahrzeuge im Bereich der Außenspiegel miteinander. Dabei klappte der Außenspiegel am Laster nach innen und der dortige Spiegel löste sich. Das Fahrzeugteil flog durch die geöffnete Fensterscheibe des Lasters. Dabei erlitt der 60-jährige Laster Fahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst war nicht notwendig. Sachschaden entstand in Höhe von mehreren hundert Euro.

Joachim Schulz, Tel. 0731/!88-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

