Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag achtete eine 62-Jährige in Ulm nicht auf den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr war die 62-Jährige mit ihrem Audi in der Jägerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Einsteinstraße hatte sie sich auf dem Linksabbiegefahrstreifen eingeordnet und fuhr anschließend nach links. Dabei übersah sie wohl den entgegenkommenden BMW. Der wurde von einem 63-Jährigen gelenkt. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer verletzten sich beim Unfall leicht. Das Polizeirevier Ulm-West hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden auf insgesamt 12.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

++++ 1820237

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell